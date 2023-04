Trump attacca il procuratore di New York, dovrebbe dimettersi

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg dovrebbe "dimettersi", dovrebbe essere "incriminato". Lo afferma Donald Trump su Truth quando mancano ormai poche ore alla sua udienza in procura.

Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l'udienza di Donald Trump in procura. (ANSA).