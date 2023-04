Pro-Trump in piazza per il loro idolo, 'è fantastico'

(ANSA) - NEW YORK, 04 APR - Decine di manifestanti pro-Trump sono gia' radunati davanti alla procura di Manhattan, dove il loro "idolo" e' atteso nelle prossime ore per l'incriminazione.

Arrivano dal Connecticut, da Long Island e sono avvolti nella bandiera americana. Trump "è la cosa migliore che sia mai capitata a questo paese, è fantastico", dicono orgogliosi anche se un po' frustrati dal non poter manifestare liberamente sul marciapiede.

La polizia ha infatti dedicato un'area apposita, Collect Pond Park di fronte all'ingresso della procura, per le proteste.

Un'area in cui è attesa fra un'ora la deputata repubblicana trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene. A sostenere l'ex presidente è un gruppo di 'Black for Trump' che rivendicano la loro libertà di espressione. Fra la piccola folla che cresce con il passare delle ore spicca anche un imitatore del tycoon: "Faremo una grande conferenza stampa più tardi a Mar-a-Lago.

Sarà bellissima. E distribuiremo anche il gelato, Ben & Jerry, quello buono", dice vestito di tutto punto con la cravatta rossa e la parrucca biondo platino. (ANSA).