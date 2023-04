Usa: nevicate da record in California

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Nevicate da record in California. La Mammoth Mountain, che offre un comprensorio sciistico, ha battuto il suo record di nevicate di tutti i tempi all'inizio di questa settimana, con quasi 18 metri di manto bianco in questa stagione, come riportato dai media locali.

Anche il manto nevoso dello Stato ha raggiunto il massimo storico dopo anni di siccità. (ANSA).