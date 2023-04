Trump partito da Mar-a-Lago per Ny, domani l'incriminazione

(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - Donald Trump ha lasciato la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida per volare col suo jet dall'aeroporto di Palm Beach a New York, dove trascorrerà la notte per partecipare domani alla storica udienza di martedì in cui verrà incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniels, primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. All'esterno della sua residenza alcune decina di fan che sventolavano bandiere con scritto "Trump" e urlavano "I love you". (ANSA).