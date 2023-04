Nuovo trend a New York, la cena nudi per 'celebrare se stessi'

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - A cena nudi come momento liberatorio. E' uno dei nuovi trend newyorkesi in cui, come si legge in un articolo del New York Times, si celebra semplicemente se stessi. La cena senza veli è servita durante la 'Füde Dinner Experience', padrona di casa la modella e artista Charlie Ann Max. Al costo di 88 dollari e previa approvazione, gli ospiti si siedono alla tavola con altri perfetti sconosciuti e per quale ora, assaporando un menù vegano, si scrollano di dosso ogni tabù.

Secondo la Max, sono diversi i motivi per cui si sceglie di cenare nudi, alcuni vogliono sentirti più connessi con il proprio corpo, altri vogliono stringere amicizie disinibite. I commensali sono soprattutto di sesso femminile, i maschi non sono completamente esclusi ma qualcuno deve garantire per loro.

Max ha cominciato a sperimentare alcuni eventi nudi, tra cui la respirazione, nel 2020. All'inizio era solo su invito ma quando si è diffusa la voce sui social media, le cene sono andate a ruba e le richieste sono arrivate da ogni parte del mondo. Ora la modella si divide tra New York e Los Angeles. Ogni Füde Experience dinner ha un tema, ad esempio 'Self-Love' oppure 'Muse/Museum'. L'ultima cena a New York si è focalizzata sul ciclo mestruale, 'Embracing Your Inner Rhythms: for Individuals to Connect with their Menstrual Cycles' (L'accettazione dei propri ritmi interiori: per gli individui che vogliono connettersi con I cicli mestruali'. (ANSA).