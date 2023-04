Il super pac di Ron DeSantis ha raccolto 30 milioni in marzo

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - Never Back Down, il super pac che sostiene il governatore della Florida Ron DeSantis, ha raccolto 30 milioni di dollari dal 9 marzo. Una cifra, riporta il New York Times, significativa e che mostra la forza di DeSantis nel caso in cui dovesse candidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Un annuncio in questo senso è atteso nei prossimi mesi ma nel frattempo il governatore della Florida si muove dietro le quinte per partire da una posizione di forza di fronte alla vasta platea di aspiranti repubblicani al 2024. (ANSA).