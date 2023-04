Casa Bianca, seguiamo il caso Trump ma non temiamo violenze

(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - La Casa Bianca non teme che la comparizione di Donald Trump domani in un tribunale di Manhattan possa provocare proteste violente, tuttavia sta monitorando la situazione sicurezza. "Stiamo seguendo da vicino e siamo in contatto con le autorità locali e statali nel caso ci sia bisogno ma non crediamo ci sarà". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. (ANSA).