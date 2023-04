Usa, improbabile che Kiev cacci via i russi per quest'anno

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "E' improbabile che l'Ucraina riesca a cacciare tutte le forze russe dal suo territorio entro quest'anno, non credo che si possa fare a breve termine. E' un compito militare molto, molto difficile", ha dichiarato il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in una intervista a Defense one.

"Si tratta di 200mila russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. Non dico che non si possa fare. Dico che è difficile", ha spiegato. E ha aggiunto che intanto la Russia "ha fallito" dal punto di vista strategico e operativo, "e ora sta fallendo anche dal punto di vista tattico". (ANSA).