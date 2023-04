Usa: cinque persone morte per la furia dei tornado

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Cinque persone sono rimaste uccise e altre decine sono ferite a causa dei devastanti tornado che hanno colpito il Sud e il Midwest degli Stati Uniti. Molti residenti sono rimasti intrappolati in casa, aziende e infrastrutture critiche sono state danneggiate nella notte mentre il servizio meteorologico avverte di un ulteriore peggioramento del tempo fino a oggi pomeriggio.

Più di 50 segnalazioni preliminari di tornado sono state fatte venerdì in almeno sei Stati, tra cui l'Arkansas, dove le tempeste ha ucciso tre persone.

Due le vittime in Indiana. (ANSA).