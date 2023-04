Russia a Onu, assurdo privarci del diritto a presidenza Cds

(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, in una intervista alla Tass ha definito l'idea di privare Mosca del diritto di presiedere il Consiglio di Sicurezza (come chiesto da Kiev) "semplicemente assurda". Il diplomatico ha sottolineato tra l'altro che un'esclusione sarebbe impossibile senza modifiche alla Carta dell'Onu.

"Coloro che usano questa demagogia a buon mercato per privare la Russia del suo legittimo status giuridico sono ben consapevoli del lato legale della questione - ha aggiunto - La Russia è la continuatrice dell'URSS, soggetto di diritto internazionale che ha ereditato non solo i diritti e gli obblighi del suo predecessore, ma anche il suo stesso carattere giuridico. Lo status della Federazione Russa è ufficialmente riconosciuto dalla comunità internazionale. L'esclusione dal Consiglio di Sicurezza è impossibile senza modifiche alla Carta delle Nazioni Unite, così come è impossibile privare la Russia del diritto di presiedere il Consiglio". (ANSA).