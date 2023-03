Stormy Daniels, grazie a tutti per il supporto e l'amore

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La pornostar Stormy Daniels ha ringraziato su twitter dopo la notizia che il Gran Giurì di New York ha incriminato Donald Trump. "Grazie a tutti per il vostro supporto e amore! Ho così tanti messaggi in arrivo che non posso rispondere...inoltre non voglio versare il mio champagne!", scrive la donna che è riuscita a far incriminare per la prima volta un ex presidente. (ANSA).