Sostenitori di Trump nella notte davanti villa a Mar-a-Lago

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I sostenitori di Donald Trump si sono riuniti nella notte fuori dalla tenuta dell'ex presidente a Mar-a-Lago, dove il tycoon si trova dopo la notizia della sua incriminazione per aver pagato la pornostar Stormy Daniels.

I supporter hanno sventolato bandiere mentre esprimevano incredulità per le accuse mosse contro il candidato repubblicano per le elezioni del 2024. (ANSA).