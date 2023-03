Avvocato Trump, non accetterà alcun patteggiamento

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Zero, zero. Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento. Non succederà. Non c'è alcun crimine". Così in un'intervista a NBC News, uno dei legali di Trump, Joe Tacopina, esclude un patteggiamento nell'incriminazione sul caso di Stormy Daniels. (ANSA).