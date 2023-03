Usa 2024: solo un democratico su 4 vuole che Biden si ricandidi

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Solo un democratico su quattro (il 25%) vuole che il presidente americano Joe Biden si ricandidi nel 2024. Lo rivela un nuovo sondaggio della Monmouth University, secondo cui il 44% degli intervistati dell'Asinello ritiene che dovrebbe farsi da parte e lasciare che un'altra persona del suo partito si candidi. Il 30%, invece, dice di "non avere preferenze" in merito. Questo nonostante il 74% abbia un'opinione favorevole di Biden, e solo il 14% abbia un parere sfavorevole. (ANSA).