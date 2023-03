Messico: presidente, rogo in centro appiccato dai migranti

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 28 MAR - L'incendio che ha provocato 39 morti in un centro di detenzione per migranti nella città messicana di Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti, è stato appiccato dai migranti che protestavano contro la loro imminente deportazione. Lo ha annunciato il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador. "Presumiamo che abbiano saputo che sarebbero stati espulsi e che, per protesta, hanno messo dei materassi alla porta del centro di accoglienza e gli hanno dato fuoco, senza immaginare che questo avrebbe causato questa terribile disgrazia", ;;ha indicato il presidente durante la sua quotidiana conferenza stampa. (ANSA).