Donald Trump Jr, invece che di armi parliamo di trans lunatici

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - "Visto il numero crescente di trans e non binari che compiono sparatorie di massa, forse invece di parlare di armi sarebbe meglio parlare di questi lunatici che spingono la loro riaffermazione di genere sui nostri figli?". Lo twitta Donald Trump Jr, il figlio di Donald Trump, in merito alla sparatoria di Nashville, dove una donna di 28 anni - che si identificava come transgender - ha aperto il fuoco e ucciso sei persone, di cui tre bambini di nove anni.

Trump Jr è solo uno dei repubblicani che, sull'ennesima sparatoria in una scuola, mettono l'accento sul lato transgender della killer invece che parlare di controlli sulle armi. A fargli eco è anche la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene: "La donna che ha sparato a Nashville si identificava come un uomo. Quindi dovremmo ancora puntare il dito contro gli uomini bianchi?", twitta Marjorie Taylor Greene. (ANSA).