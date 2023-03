Usa, nessuna indicazione di armi nucleari russe a Minsk

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAR - Gli Stati Uniti non hanno "alcuna indicazione" che la Russia abbia trasferito armi nucleari alla Bielorussia né che il presidente russo Vladimir Putin si stia preparando ad usare armi nucleari in Ucraina: lo ha detto portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale John Kirby alla Cbs. "Non abbiamo alcuna indicazione che abbia mantenuto il suo impegno o che qualche arma nucleare sia stata trasferita", ha dichiarato, commentando l'annuncio di Putin che Mosca dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia. (ANSA).