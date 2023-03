Trump, accuse pm psicopatico possono portare morte e distruzione

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Donald Trump definisce uno "psicopatico" il procuratore di New York del caso sulla pornostar ed evoca "potenziali morti e distruzione" nelle sue accuse. "Che tipo di persona - scrive sul suo social Truth - può accusare un'altra persona....di un crimine, quando è noto a tutti che nessun crimine è stato commesso e che la potenziale morte e distruzione contenute in un'accusa così falsa potrebbe essere catastrofica per il nostro Paese? Perché e chi farebbe una cosa del genere? Solo uno psicopatico degenerato che odia davvero gli Stati Uniti!". (ANSA).