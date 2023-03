Usa: nel 2022 record richieste divieto di libri nelle scuole

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Nel 2022 i tentativi di proibire alcuni libri nelle scuole e biblioteche pubbliche americane hanno raggiunto livelli record. Lo rivela l'American Library Association (Ala, Associazione delle biblioteche statunitensi).

Secondo i dati, nel 2022 sono stati messi in discussione oltre 2.500 libri contro 1.858 nel 2021 e solo 566 nel 2019. Non sono solo i conservatori a sollevare obiezioni, di solito contro contenuti Lgbtq+, ma anche i progressisti. Che ad esempio hanno preso di mira 'Le avventure di Huckleberry Finn' di Mark Twain per il linguaggio razzista.

In diversi stati, inoltre, è in corso una vera e propria crociata contro certe tipologie di libri. Arizona, Iowa,Texas, Missouri e Oklahoma hanno presentato proposte di legge per vietarli. (ANSA).