Trump attacca, 'questo non è un sistema legale, è Gestapo'

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - "Non ho fatto nulla di sbagliato.

Questo non è un sistema legale, è la Gestapo, è la Russia e la Cina ma peggio". Lo afferma Donald Trump su Truth tornando ad attaccare il procuratore di Manhattan Alin Bragg per l'inchiesta, e la possibile incriminazione, sul pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels. (ANSA).