Media, Usa accelerano sulla consegna di tank Abrams a Kiev

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Gli Stati Uniti accelerano sulle consegne dei tank Abrams all'Ucraina, optando per l'invio di un modello vecchio ricondizionato che può arrivare a Kiev in otto-dieci mesi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ufficiale del pentagono è atteso a breve. Il piano iniziale era quello di inviare 31 nuovi M1A2 Abrams, per i quali ci sarebbero voluti uno o due anni per l'assembleaggio e la consegna. Ora però gli Usa sono intenzionati a inviare la versione più vecchia M1A1, che può essere presa dalle scorte dell'esercito e che sarà più facile da manovrare per le forze ucraina. (ANSA).