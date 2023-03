Procuratore Manhattan rassicura lo staff, sicurezza è priorità

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg ha rassicurato il suo staff: la sicurezza è la "priorità" e le forze dell'ordine indagheranno su "ogni specifica e credibile minaccia" contro la procura. Le rassicurazioni seguono l'attesa incriminazione di Donald Trump e l'appello dell'ex presidente il suo popolo a scendere in piazza e manifestare.

"Non tollereremo tentativi di intimidazione", mette in evidenza Bragg. (ANSA).