Trump, voci su mio arresto martedi', riprendiamoci il paese

"Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l'ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima ettimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.

Donald Trump si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato. Lo afferma il legale dell'ex presidente, Joe Tacopina, parlando con alcuni media americani. Secondo indiscrezioni, il tycoon potrebbe essere incriminato la prossima settimana, forse martedì come ha scritto lo stesso Trump su Truth, per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione.