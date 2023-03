Youtube riammette Trump dopo oltre 2 anni di sospensione

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - Anche Youtube ha ripristinato l'account di Donald Trump, dopo oltre due anni di sospensione per aver incitato i suoi fan ad assaltare il Capitol il 6 gennaio 2021 per ribaltare l'esito del voto.

Meta ha già fatto lo stesso su Facebook e Instagram all'inizio dell'anno, mentre Twitter ha riabilitato il tycoon in novembre, su iniziativa del nuovo proprietario Elon Musk.

