Usa: decine di bisonti del Colorado tornano alle tribù di nativi

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Decine di bisonti del Colorado sono stati trasferiti alle tribù di nativi americani delle Grandi Pianure, in risposta alle loro pressioni che rivendicano la gestione degli animali con cui i loro antenati hanno vissuto per millenni. Nella prima cerimonia, i bisonti sono stati consegnati agli Yuchi dell'Oklahoma, gli Arapaho e gli Shoshone del Wyoming.

Agli Yuchi, ad esempio, sono andati sei animali che formeranno il nucleo di un nuovo branco per il popolo a sud di Tulsa, come ha spiegato Richard Grounds dello Yuchi Language Project: la mandria sarà ampliata nel tempo, per ristabilire un legame spirituale e fisico spezzato due secoli fa, quando gli Yuchi furono costretti a lasciare la loro terra natale. Altri 17 bisonti andranno alla tribù degli Arapaho e 12 alla tribù dei Shoshone, e un animale al Tall Bull Memorial Council, che ha membri di varie tribù.

Il trasferimento è arrivato due settimane dopo che il segretario degli interni Deb Haaland ha emesso un ordine inteso ad espandere ulteriormente il numero di grandi mandrie nelle terre dei nativi americani. Haaland ha anche annunciato 25 milioni di dollari per creare nuove mandrie, trasferire più bisonti dalle terre federali a quelle tribali e stringere nuovi accordi di gestione dei bisonti con le tribù. (ANSA).