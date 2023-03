Ucraina: Austin, nove Paesi pronti a inviare 150 Leopard

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - "La coalizione è unita e resta impegnata ad aiutare l'Ucraina finché necessario": lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin aprendo la decima riunione in formato virtuale del gruppo di contatto sull'Ucraina, dove ha annunciato che nove Paesi intendono trasferire più di 150 carri armati Leopard in Ucraina. "La coalizione di Paesi che forniscono all'Ucraina carri armati Leopard continua a crescere", ha proseguito, ringraziando poi vari Paesi per i loro differenti contribuiti, compresa l'Italia. (ANSA).