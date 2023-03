Usa: Trump ammette, DeSantis forse maggior rivale per nomination

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Donald Trump ammette: Ron DeSantis è probabilmente il suo maggiore rivale nella corsa alla nomination repubblicana per la Casa Bianca. Ma subito precisa che non sarà una grande sfida dando per scontata una sua vittoria.

In Iowa l'ex presidente quindi paragona il governatore della Florida al senatore repubblicano Mitt Romney, da sempre attaccato dai sostenitori di Trump perché moderato. (ANSA).