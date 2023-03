Svb: Biden, rafforzare norme, responsabili pagheranno

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Sono impegnato a far sì che chi ha causato questo sia ritenuto interamente responsabile e a continuare gli sforzi per rafforzare la supervisione e la regolamentazione delle banche più grandi in modo da non trovarci ancora in questa situazione". Lo afferma il presidente americano Joe Biden riferendosi alla Silicon Valley Bank.

"Sono lieto che sia stata trovata una soluzione rapida che tutela i lavoratori americani e le piccole imprese, e mantiene al sicuro il nostro sistema finanziario. Una soluzione che assicura inoltre che i soldi dei contribuenti non siano messi a rischio", sottolinea Biden in un comunicato commentando l'azione delle autorità americane. (ANSA).