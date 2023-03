Usa: minacce di morte a Biden su Youtube, arrestato un uomo

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - L'Fbi ha arrestato in Michigan un uomo che ha minacciato di morte Joe Biden, la governatrice Gretchen Whitmer, le forze dell'ordine e la comunità Lgbtq. Lo riporta Abc news.

L'Agenzia ha ricevuto una segnalazione a inizio settimana su un "individuo sconosciuto" che tra il 18 febbraio e il 7 marzo su Youtube aveva detto che "Biden merita di morire" e minacciato di "uccidere i politici democratici" e Whitmer. "Vivo in Michigan. Colpirò la sua brutta faccia con i miei proiettili", aveva detto. L'uomo aveva anche minacciato di "uccidere fanatici Lgbt" e di "sparare agli agenti dell'FbI se si fossero presentati alla sua porta". I federali sono riusciti a risalire ad uno degli account utilizzati e ad arrestare il 30enne Randall Robert Berka II a Sebewaing, in Michigan. Nel 2012 l'uomo era stato ricoverato per ditrubi mentali e poi era stato interdetto. Nonostante gli fosse vietato possedere armi, la madre con la quale viveva, aveva acquistato quattro pistole. In casa, gli agenti hanno anche trovato munizioni e un giubbotto antiproiettile. (ANSA).