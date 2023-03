Trump pubblica libro con lettere private, anche quelle a Kim

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Il secondo libro di Donald Trump dopo la sua uscita dalla Casa Bianca è in arrivo il 25 aprile negli Stati Uniti. Si tratta, anticipa Axios, di una raccolta di lettere private scritte dal tycoon nell'arco di 40 anni.

Lo scambio di corrispondenza, circa 150 missive, è tra l'ex presidente e diversi politici e celebrities, tra le quali personaggi come Hillary Clinton, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Lady Diana, Oprah Winfrey e anche Kim Jong-un. Lo scambio tra Trump e leader di Pyongyang è stato sotto i riflettori dopo che a un comizio del 2018 l'allora presidente rivelò che Kim gli aveva "scritto belle lettere, lettere eccezionali". Le lettere sono poi finite nei documenti top secret che Trump ha portato dalla Casa Bianca nella sua residenza a Mar-a-Lago e sono attualmente oggetto dell'indagine del procuratore speciale Jack Smith.

Sorprendenti gli scambi con la regina dei talk-show Usa, diventata poi una delle più dure oppositrici del tycoon alla Casa Bianca. In una lettera del 2000 Trump scrisse a Oprah che è un "peccato" che i due non si candidino alla presidenza e vicepresidenza perché sarebbero "una grande squadra". In un'altra lettera, sempre di 23 anni fa, la star della tv ringrazia il tycoon della stima e rivela di essersi commossa.

"Una cosa è cercare di vivere una vita all'insegna dell'integrità, un'altra è che le persone come te lo notino".

