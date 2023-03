Trump futuristico, 'con me Freedom city e auto volanti'

(ANSA) - WASHINGTON, 04 MAR - Nuove città moderne costruite da zero e auto volanti: sono alcune delle iniziative futuristiche proposte da Donald Trump in un video diffuso venerdì per la sua campagna presidenziale. L'obiettivo è un "quantum leap", un cambio radicale nel tenore di vita americano.

Quello che potrebbe sembrare un episodio dei cartoni animati anni '60 The Jetsons, dove una famiglia immaginaria volava intorno a Orbit City, o semplicemente una riedizione di 'Ritorno al futuro' di Robert Zemeckis, è invece lo scenario visionario tratteggiato dal tycoon, che suggerisce un concorso pubblico per progettare e realizzare sino a 10 nuove 'Freedom City' su terreno federale e investimenti per sviluppare veicoli a decollo e atterraggio verticale.

L'ex presidente propone anche la creazione di "alveari dell'industria" innescati dal taglio delle importazioni dalla Cina e un aumento della popolazione alimentato da "bonus per bambini" per incoraggiare gli aspiranti genitori a procreare. Il tutto, spiega il suo team, fa parte di una più ampia campagna di abbellimento a livello nazionale intesa a ispirare visioni lungimiranti del futuro dell'America.

"Le generazioni passate di americani - afferma Trump nel video - hanno perseguito grandi sogni e progetti audaci che una volta sembravano assolutamente impossibili. Attraversarono un continente instabile e costruirono nuove città nella frontiera selvaggia. Hanno trasformato la vita americana con un magnifico sistema autostradale interstatale. E hanno lanciato una vasta rete di satelliti in orbita intorno alla terra. Ma oggi - prosegue - il nostro Paese ha perso la sua audacia. Sotto la mia guida, lo riavremo in grande stile". (ANSA).