Usa, noto avvocato colpevole di omicidio di moglie e figlio

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAR - Il noto avvocato del South Carolina Alex Murdaugh è stato giudicato colpevole dell'omicidio della moglie e del figlio alla fine di un processo drammatico.

La giuria ha raggiunto un verdetto unanime.

Il dramma del South Carolina è iniziato il 7 giugno di due anni fa quando Murdaugh - che discende da tre generazioni di avvocati e procuratori, una vera e propria dinastia che per anni ha controllato i tribunali dello Stato - ha denunciato la morte della moglie Maggie e del figlio Paul. Delitti apparsi subito avvolti dal mistero e rimasti senza colpevole né movente per oltre un anno fino a quando, a luglio del 2022, l'avvocato è stato accusato di duplice omicidio. A rendere ancora più intricata la situazione il fatto che dall'ottobre del 2021 l'avvocato era in carcere per aver inscenato il proprio omicidio, con l'obiettivo di far riscuotere al figlio minore una polizza sulla vita da 10 milioni di dollari, e per aver truffato per milioni di dollari i due figli della sua ex domestica, morta dopo una caduta in casa del legale in circostanze misteriose. Ed è stato proprio per nascondere le sue magagne finanziarie e gli altri crimini che, per l'accusa, Murdaugh ha ucciso la moglie 52enne e il figlio 22enne. Il processo per omicidio è iniziato il 23 gennaio ed ha ricevuto sin da subito un'incredibile attenzione da parte dei media americani. Nei primi giorni in tribunale Murdaugh ha ascoltato, scosso e con le lacrime agli occhi, tutte le accuse a suo carico. Alla quinta settimana il famoso avvocato è andato alla sbarra e si è dichiarato innocente dell'omicidio della moglie e del figlio ma colpevole dei crimini finanziari. Alla lettura della sentenza unanime di colpevolezza questa sera è rimasto impassibile. Rischia dai 30 anni all'ergastolo. La pena sarà annunciata domani. (ANSA).