Usa: la talpa dei Pentagon Papers è malata terminale di cancro

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Daniel Ellsberg, la talpa dei Pentagon Papers, è malato di cancro terminale. Lo ha annunciato lo stesso ex analista militare statunitense sul suo profilo Facebook. A Ellsberg, 91 anni, è stato diagnosticato un tumore al pancreas inoperabile. Ha scelto di non sottoporsi alla chemioterapia e, secondo i medici, gli restano dai tre ai sei mesi di vita.

I Pentagon Papers ("Carte del Pentagono") sono dei documenti top-secret di 7 mila pagine del Dipartimento della Difesa Usa che presentano uno studio approfondito sulle strategie e i rapporti del governo federale con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967. Furono raccolti, nel 1967, per volere dell'allora segretario alla Difesa Robert McNamara. Le carte rivelarono che il governo degli Stati Uniti aveva esteso il proprio ruolo nel conflitto con bombardamenti e raid aerei nel Laos, in Cambogia e in Vietnam del Nord e aveva intrapreso delle azioni di guerra prima che gli americani ne fossero informati. Dall'ottobre del 1969 Ellsberg e il ricercatore Anthony Russo cominciarono a copiare i documenti con l'intenzione di diffonderli per rivelare le menzogne e gli omicidi di massa commessi nella guerra del Vietnam nei 23 anni presi in esame dallo studio. Nel febbraio 1971 Ellsberg consegnò le carte a Neil Sheehan del New York Times, che cominciò la pubblicazione il 13 giugno dello stesso anno. Alcuni giorni dopo i documenti cominciarono ad essere pubblicati anche dal Washington Post. Nel 1973 Ellsberg fu accusato di spionaggio dall'amministrazione Nixon, tuttavia le accuse furono respinte da un giudice lo stesso anno. L'intera vicenda della pubblicazione delle carte divenne anche un film, 'The Post' (2017), diretto da Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. (ANSA).