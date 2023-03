Usa:LeBron James disegna edizione limitata cover console PS5

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Il miglior marcatore della storia dell'Nba mette la firma sulle console della Playstation. La Sony ha infatti annunciato una partnership con LeBron James per disegnare un'edizione limitata della cover della PS5 e del controller DualSense.

Saranno personalizzati con la frase ''Nothing Is Given.

Everything Is Earned' (Nulla è regalato. Ogni cosa deve essere guadagnata). Il design sarà poi completato da disegni di corone per rendere onore al soprannome di LeBron, ovvero 'King James'.

Sul controller ci saranno inoltre alcune frasi motivazionali. Le console saranno distribuite entro quest'anno, tuttavia la Sony non ha ancora ufficializzato una data. (ANSA).