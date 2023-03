Allarme esperti,oltre metà popolazione mondiale obesa entra 2035

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Oltre la metà della popolazione mondiale rischia di essere obesa entro il 2035. A lanciare l'allarme un gruppo di esperti della World Obesity Federation che ha completato una ricerca in merito.

Attualmente 2,6 miliardi di persone al mondo, pari al 38% della popolazione, sono sia sovrappeso oppure obese, ma con i trend attuali si stima che, senza un intervento dei governi per frenare ciò che viene definito un epidemico eccesso di peso, il numero arriverà a oltre quattro miliardi (51%) in 12 anni.

Secondo gli esperti, tra le misure per frenare il trend occorrono tassazioni e limiti sulla promozione di cibo malsano altrimenti le persone clinicamente obese entro il 2035 saranno una su sette.

L'allarme riguarda anche i bambini. Un rapporto di World Obesity Atlas sottolinea infatti che sempre entro il 2035 l'obesità aumenterà tra i giovani al doppio del tasso registrato nel 2020.

L'incremento sarà del 100% tra i minori di sesso maschile e del 125% tra la controparte femminile.

Nove su dieci paesi dove si registrerà l'aumento maggiore sono in Africa e in Asia.

Il costo dell'obesità a livello mondiale peserà sui bilanci per oltre 4 mila miliardi di dollari contro gli attuali quasi due mila miliardi. Si tratta del 3% del prodotto interno lordo globale. Una cifra paragonabile al danno economico causato dalla pandemia di Covid 19. (ANSA).