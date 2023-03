Usa: protesta a Palm Springs, 'rimuovere la statua di Marilyn'

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - 'Marylin ovunque ma non qui'. A Palm Springs, in California, è battaglia sull'imponente statua di Marilyn Monroe in una delle sue pose più famose, quella con l'abito bianco che svolazza nel film 'Quando la moglie è in vacanza'. La statua di oltre 7,5 metri si è di recente attirata le critiche di molti residenti che ne chiedono la rimozione perché rallenta il traffico e crea problemi alla circolazione.

Inizialmente esposta a Chicago, la statua 'Forever Marilyn' è stata acquistata per un milione di dollari dall'agenzia del turismo di Palm Springs PS Resorts nel 2020. Nello stesso anno il consiglio comunale ha deciso di esporla fuori dal Palm Springs Museum of Art per tre anni. E ora che la scadenza è vicina la battaglia si è accesa per la rimozione immediata, con molte proteste sotto la statua. Non è la prima volta che 'Forever Marilyn' si attira critiche nella città: già l'acquisto era stato contestato in quanto l'opera riduceva l'attrice a un mero oggetto. (ANSA).