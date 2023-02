Usa 2024: DeSantis lancia tour libro, primo in classifica Amazon

(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, lancia un tour di presentazione negli Usa del suo libro "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" (Il coraggio di essere libero: il progetto della Florida per la rinascita americana), che con le sue 250 mila copie ha già raggiunto il primo posto nella Top 100 di Amazon.com La pubblicazione di un libro autobiografico è una mossa tipica di chi intende candidarsi alla Casa Bianca. Come anche la mappa del tour, che inizia in Florida ma farà tappa anche nei primi Stati dove si voterà per le primarie repubblicane. Il tour gli permette inoltre di mantenere la visibilità senza entrare ufficialmente nella corsa presidenziale, studiando nel frattempo le mosse dei suoi potenziali rivali. "La Florida è stata un antidoto alla fallita classe dirigente americana", scrive DeSantis, ripercorrendo le sue battaglie contro le restrizioni in pandemia, le grandi società come Disney e il sistema educativo che "colpiscono al cuore ciò che significa essere un abitante della Florida e un americano". Il 44/enne governatore si scaglia contro la sinistra ma critica anche l'establishment repubblicano, presentandosi come un leader di buon senso.

Nel suo libro DeSantis - che si astiene per lo più dal criticare Donald Trump e dall'alienarsi i suoi sostenitori - elogia ampiamente l'ex presidente e il suo stile e le sue politiche anti convenzionali, ma l'arco narrativo è pensato per dimostrare che lui può farlo meglio. Il governatore del Sunshine State ricorda ai lettori che il tycoon una volta aveva un profilo politico diverso, donando "a candidati liberali come Hillary Clinton, Chuck Schumer e Harry Reid" e rammenta anche il suo sostegno alle leggi liberali sull'aborto e alle restrizioni sui diritti delle armi. (ANSA).