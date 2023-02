Usa: Bezos si butta sul football, vuole la squadra di Washington

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Jeff Bezos ha dato incarico ad una società di investimenti di New York di valutare la possibilità di acquistare i Washington Commanders, ex Redskins, squadra di football americano della capitale americana. Lo scrive il Washington Post citando sue fonti. I Commanders sono attualmente di proprietà di Daniel Snyder che l'anno scorso, aveva espresso l'intenzione di mettere la squadra sul mercato.

Con un patrimonio stimato da Forbes di circa 119 miliardi di dollari, il fondatore di Amazon ha buone chance di battere eventuali altre offerte. Il milionario, proprietario del Washington Post, aveva manifestato interesse verso il football già nel 2019 quando aveva parlato di acquistare una squadra.

