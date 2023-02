TikTok anche nel mirino del Canada, lanciata un'inchiesta

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - L'ente canadese per la privacy ha annunciato di aver avviato un'indagine su TikTok volta a stabilire il rispetto delle leggi in Canada, proprio nel giorno in cui Commissione e Consiglio europei hanno deciso di vietare l'app al suo personale per "proteggere" le istituzioni. Lo riportano i media locali.

L'inchiesta ha l'obiettivo di verificare che "TikTok abbia un consenso valido e certificato per la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione di informazioni personali", soprattutto quando si tratta di ragazzi e bambini.

Il social network cinese, di proprietà del colosso ByteDance, è nel mirino di diversi governi occidentali che temono che Pechino possa sfruttarlo per accedere a dati non solo di milioni di persone ma delle istituzioni. Lo scorso gennaio Joe Biden ha firmato una legge che vieta l'uso della popolare piattaforma al Congresso Usa e su tutti i dispositivi dei dipendenti pubblici americani. (ANSA).