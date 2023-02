Taiwan: Wsj, da Usa più soldati per piani di addestramento

(ANSA) - PECHINO, 23 FEB - Gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di truppe schierate a Taiwan, più che quadruplicando quello attuale per sostenere un programma di addestramento a favore dei militari dell'isola, nel mezzo della crescente minaccia della Cina. Il Pentagono, scrive il Wall Street Journal, prevede di dispiegare tra i 100 e i 200 soldati sull'isola nei prossimi mesi, rispetto ai circa 30 di un anno fa. Gli Usa lavorano per fornire a Taipei le capacità di cui ha bisogno per difendersi senza provocare Pechino. La Guardia Nazionale del Michigan sta anche addestrando un contingente dell'esercito taiwanese a Camp Grayling. (ANSA).