Usa, invasione russa dell'Ucraina attacco a cuore Carta Onu

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - "Siamo qui per discutere una risoluzione che promuove il dialogo e una pace duratura in Ucraina, in linea con la Carta Onu. L'invasione russa è un attacco al cuore della Carta Onu". Lo ha detto l'ambasciatrice Usa Linda Thomas-Greenfield, in Assemblea Generale, sottolineando che "questo voto è un'opportunità' di votare per questa pace". Quindi ha ricordato che in questi giorni l'anno scorso "tutto quello che la Russia faceva era negare, negare e negare, come sta facendo oggi il delegato di Mosca", e ribadito l'accusa a Mosca di "crimini contro l'umanità'". (ANSA).