La polizia di Los Angeles ha arrestato una persona nelle indagini sull'omicidio del 69enne vescovo ausiliare David O'Connell, trovato morto in casa per un colpo d'arma da fuoco. Si tratta di Carlos Medina, 65 anni, marito della collaboratrice domestica del prelato. Gli investigatori non hanno indicato il movente, ma un informatore ha riferito alle autorità di aver visto Medina agire stranamente dopo il delitto e rivendicare il fatto che il vescovo gli doveva dei soldi.