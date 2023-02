Anchor Cnn torna in tv ma deve seguire corso dopo frasi sessiste

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Il popolare anchor della Cnn Don Lemon tornerà in onda domani ma dovrà partecipare a un corso di formazione ad hoc in seguito ai commenti sessisti che aveva fatto la scorsa settimana. Lo ha detto l'amministratore delegato della rete, Chris Licht, in una email ai dipendenti, riportata dall'emittente di Atlanta.

"Ho avuto una conversazione franca con Don - ha scritto Licht -. Ha accettato di partecipare a un corso oltre che continuare ad ascoltare e imparare. Prendiamo questa situazione molto seriamente". Lemon si era già scusato con i dipendenti della Cnn per le sue parole, dicendo: "Quando commetto un errore, lo riconosco".

A scatenare la bufera è stata la frase di Lemon secondo cui la neo candidata repubblicana alle presidenziali del 2024 Nikki Haley "non è nel fiore degli anni". Il conduttore stava commentando la proposta dell'ex governatrice 51enne di sottoporre a test cognitivi obbligatori tutti i politici over 75, un attacco diretto al presidente americano Joe Biden che ha 80 anni. "Tutto questo discorso sull'età mi mette a disagio. Non penso che sia la strada giusta. Haley stessa non è nel fiore degli anni", aveva detto l'anchor aggiungendo che "una donna è considerata nel fiore degli anni tra i 20, i 30 e forse i 40 anni". Da allora non è più andato in onda.

Non è la prima volta che l'anchor, uno dei più famosi alla Cnn, si lascia andare a commenti sessisti o polemiche con le sue due co-conduttrici, Poppy Harlow e Kaitlan Collins. Quest'ultima in particolare pare sia stata aggredita da Lemon dietro le quinte per averlo "interrotto" durante il programma. (ANSA).