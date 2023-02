Ucraina: Tajani vola domani a New York per iniziative Onu

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sbarca domani a New York in occasione delle iniziative al Palazzo di Vetro per il primo anniversario della guerra in Ucraina. Primo appuntamento in serata (la notte in Italia) al consolato italiano, dove incontrerà la comunità italiana e italo-americana. Il 22 febbraio il capo della diplomazia italiana parteciperà nel pomeriggio (la sera in Italia) alla sessione speciale d'emergenza dell'assemblea generale dell'Onu sull'Ucraina, dove verrà discussa una mozione sull'Ucraina. Al Palazzo di Vetro Tajani incontrerà anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. In mattinata il ministro avrà una colazione di lavoro con il Gruppo Esponenti Italiani (Gei) - da cui riceverà un premio - e con la comunità d'affari a Wall Street, nonché un incontro con i vertici della Borsa Usa. A seguire un incontro con Ronald Lauder, presidente del World Jewish Congress. Il programma prevede anche una tappa alla Casa Italiana Zerilli-Marimò-Ney York University (sulle opportunità educative in Italia) e un omaggio al Memoriale dell'11 settembre. In serata cena con la Foreign Policy Association, che consegnerà un premio a Tajani.

Il 23 il ministro parteciperà ancora all'assemblea generale dell'Onu - dove incontrerà il presidente Csaba Korosi - e avrà alcuni bilaterali (Giappone, Spagna, Francia, Albania). Visita anche al personale della rappresentanza diplomatica italiana all'Onu, con l'ambasciatore Maurizio Massari come padrone di casa. In serata cena di lavoro offerto dal ministro degli Esteri maltese, presenti Guterres, i ministri degli Esteri della Ue a New York, l'Alto Rappresentante Ue per la politica Estera Josep Borrell e il capo della diplomazia ucraina Dmytro Kuleba.

Il 24 il capo della diplomazia italiana parteciperà in video conferenza al Consiglio Permanente Speciale Rafforzato dell'Osce e, se sarà aperta alla membership, alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina. Possibile poi un bilaterale con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Prima di ripartire in serata (la notte in Italia), Tajani presenterà la collaborazione Italia-Usa per l'edizione 2023 a Roma della Ryder Cup, trofeo biennale di golf maschile tra squadre americane ed europee.

(ANSA).