Austin, ucraini hanno buone chance su campo di battaglia

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - "Penso che gli ucraini avranno buone possibilità di fare una differenza significativa sul campo di battaglia e di stabilire l'iniziativa. Ed essere in grado di sfruttare questa iniziativa in futuro", Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin III, al termine della ministeriale Nato, precisando che per ogni sistema che la Nato fornirà, addestrerà appositamente le truppe. "Siamo totalmente concentrati a fornire capacità e non solo mezzi", ha detto il capo del Pentagono. (ANSA).