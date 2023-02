'Usa, oggetto abbattuto sopra Canada è pallone metallico'

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - L'oggetto volante non identificato abbattuto sabato sopra i cieli canadesi era un "piccolo pallone metallico con un carico legato sotto di esso".

Lo rivela una nota del Pentagono inviata oggi al Congresso e di cui la Cnn ha preso visione. In precedenza l'oggetto era stato descritto, anche dal governo canadese, come di forma cilindrica.

Nella nota i funzionari parlano anche di quelli distrutti sopra l'Alaska e sul lago Huron, in Michigan. Del primo scrivono che "dopo l'impatto è sceso lentamente verso il mare", l'altro viene descritto come "grande quanto una piccola automobile", quindi molto piu' piccolo del pallone-spia cinese. (ANSA).