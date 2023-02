Donald Trump e' il frontrunner nelle primarie del Grand Old Party per la Casa Bianca: secondo un sondaggio Reuters-Ipsos tra elettori repubblicani registrati, guida col 43%, seguito con il 31% dal governatore della Florida Ron DeSantis, che pero' non ha ancora annunciato la sua eventuale candidatura. Ferma al 4% invece l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, che ha annunciato la sua corsa.