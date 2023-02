Casa Bianca, Biden in Polonia il 20-22 febbraio

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Joe Biden andrà in Polonia dal 20 al 22 febbraio. Lo annuncia la Casa Bianca.

In Polonia Biden incontrerà il presidente polacco Andrzey Duda e i membri della 'Bucarest Nine', associazione di nove paesi dell'Europa centro-orientale (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia). "Biden parlerà dell'importanza dell'unità e della determinazione" in vista del primo anniversario sulla guerra in Ucraina e assicurerà agli ucraini che gli Stati Uniti sono al loro fianco, afferma il portavoce del Consiglio della Sicurezza Nazionale, John Kirby. (ANSA).