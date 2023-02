Usa, flotta palloni guidata da esercito Cina, spiati 40 Paesi

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - La flotta di palloni-spia della Cina è guidata dall'esercito cinese. Lo afferma un funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani, secondo il quale la flotta di palloni cinesi ha spiato oltre 40 Paesi.

Secondo lo stesso funzionario, il mezzo che ha sorvolato gli Stati Uniti aveva antenne in grado di intercettare comunicazioni e altre tecnologie per raccogliere informazioni di intelligence.

