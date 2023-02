Biden, democrazia Usa ferita ma indomita e intatta

(ANSA) - WASHINGTON, 07 FEB - "Due anni fa, la nostra democrazia ha affrontato la sua più grande minaccia dai tempi della guerra civile. Oggi, benche' ferita, la nostra democrazia rimane indomita e intatta". E' uno dei passaggi del discorso del presidente Usa Joe Biden sullo stato dell'Unione, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca.

"La storia dell'America - afferma - è una storia di progresso e resilienza…Siamo l'unico paese che è uscito da ogni crisi più forte di quando è entrato. Questo è quello che stiamo facendo di nuovo". E poi: "Due anni fa la nostra economia stava vacillando", invece "abbiamo creato un record di 12 milioni di nuovi posti di lavoro, più posti di lavoro creati in due anni di quanti ne abbia mai creati un presidente in quattro anni. Due anni fa, il Covid aveva chiuso le nostre attività, chiuso le nostre scuole e ci aveva derubato di così tanto. Oggi il Covid non controlla più le nostre vite".

Biden lancia inoltre un appello bipartisan ai repubblicani: "Se abbiamo potuto lavorare insieme nell'ultimo Congresso, non c'è motivo per cui non possiamo farlo in questo nuovo. La gente ci ha inviato un messaggio chiaro. La lotta per la lotta, il potere per il potere, il conflitto per il conflitto non ci portano da nessuna parte. Questa è sempre stata la mia visione per il paese: ripristinare l'anima della nazione, ricostruirne la spina dorsale, la classe media, per unire il Paese". (ANSA).